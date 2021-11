Acontece amanhã a I Feira Multidisciplinar de Saúde “8º GBM na Comunidade” em Jequié

O 8º Grupamento de Bombeiros Militar, em parceria com a AATAE e Secretaria de Saúde do Município, realizará a I Feira Multidisciplinar de Saúde “8º GBM na Comunidade” evento alusivo ao Outubro Rosa e Novembro Azul, voltado para a comunidade, com foco na promoção da saúde e prevenção dos cânceres de mama e próstata. A ação é gratuita e vai ocorrer no dia 03 de novembro de 2021, das 8h às 16h, no Conjunto Residencial Cachoeirinha III.

A programação da Feira de Saúde será variada, com a presença de stands: “saúde da mulher”, com marcação de mamografia, oficina de beleza e ação do diagnóstico precoce de câncer de mama;

“saúde do homem”, com marcação de PSA, oficina de corte de cabelo, barba e ação do diagnóstico precoce de câncer de próstata;



O evento também contará com uma Unidade Móvel de Odontologia, disponível para atendimento à comunidade.

Stand voltado para crianças contará com atendimento com médico pediatra, neuro psicopedagogo e atividades lúdicas, além de miniaulas sobre saúde bucal (escovação e prevenção à cárie).

Atendimento com Ortopedista e Clínico Geral, Psicólogo, Fisioterapeuta,Neuro Psicopedagogo, Enfermeiro, Nutricionista, Assistente Social, Educador Físico, Naturopata, Auriculoterapia, Massoterapia, Terapeuta holístico, Profissional Técnico de enfermagem, Podólogo;

Oficina de prevenção de acidentes domésticos e noções de primeiros socorros.

“hipertensão e diabetes”, com aferição da pressão arterial e glicemia.

O 8º GBM conta com a parceria de alguns parceiros para a realização desse evento, AATAE, Prefeitura Municipal de Jequié, Instituto Amor em Ação.

