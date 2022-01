Acontece hoje a entrega de cestas básicas do programa de educação de jovens e adultos em Jequié. Veja cronograma

Acontecerão as entregas de cestas básicas do Programa Permaneça, criado pela Prefeitura de Jequié e executado pela Secretaria de Educação, visando a redução da evasão escolar dos estudantes matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA), do Sistema Municipal de Ensino. Veja abaixo o cronograma de entrega para hoje dia (27), e amanhã dia (28).

O Programa Permaneça foi estabelecido pela Lei nº. 20.44 de 15 de março de 2018, aprovado pela Câmara Municipal. No ano letivo de 2021, a Secretaria de Educação ampliou o atendimento do Programa, passando a beneficiar, também, as turmas da EJA Juvenil, atendendo, assim, uma solicitação dos docentes e dos discentes da EJA, matriculados nessas turmas.

