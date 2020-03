Acontecerá em Jequié o primeiro Meeting de Criadores de Conteúdo

O primeiro Meeting de criadores de conteúdo de Jequié e Região acontecerá no dia 21.03.2020 às 18 horas na Boate Dubai, terá o formato de palestras com a presença de influenciadores e criadores de conteúdo.





Os temas abordados englobará todos os aspectos do universo da influência digital: Como se tornar um Digital Influencer, dicas de especialistas e uma palestra com o grande Influenciador de nosso estado e região – Juninho Espoliano – contando como se tornou um Influencer de sucesso.

O objetivo deste evento é reunir as principais tendências e que o público em geral aprenda a movimentar as suas redes sociais, seja ela pessoa física ou empresas e que certamente estão buscando ampliar o conhecimento e melhorar o seu faturamento.

Ao final das palestras haverá um momento dançante com 2 Dj’s – Dj Alvaro e Dj Elsinho + Bruna Cascais.

Esse evento foi idealizado pelo IBAP – Instituto Baiano de Aprendizagem Profissional, uma empresa de Jequié que está sempre trazendo inovações seja na área da saúde, entretenimento e desenvolvimento pessoal.

Quem quiser participar desse evento pode entrar em contato com os telefones (73) 98849-5234 / 98861-1610 ou através do instagram do IBAP – @ibapoficial ou @criadoresdeconteudo.jequie.

