O Centro de Equoterapia do 19° Batalhão de Polícia Militar deu início na manhã desta segunda-feira (26), a I Semana de Capacitação Equoterapia em Ação, que reuniu a equipe de equoterapeutas, composta por policiais militares e civis voluntários.

A abertura contou com a presença da Subtenente PM Carla Christiane, coordenadora do centro, representando o TC PM Elbert Vinhático, comandante do 19° BPM, da Sra Ana Cristina Matos, presidente da APAE de Jequié, e também da vereadora Moana Meira, diretora da APAE regional, que explanaram as experiências vividas ao longo dos anos no trabalho de atenção às crianças portadoras de necessidades especiais.

Com o objetivo de capacitar os profissionais que já atuam no centro e os voluntários que tem pretensão de integrar a equipe, o evento, que acontecerá durante toda a semana, também busca aprimorar conhecimentos e agregar valores em prol de um trabalho de excelência no atendimento à crianças portadoras de alguma deficiência. Informações: ASCOM 19º BPM

