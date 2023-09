Aconteceu em Jequié I Semana do Meio Ambiente

Com o objetivo de discutir os principais temas relativos ao meio ambiente, conscientizar a comunidade local sobre a importância de preservar os recursos naturais e apresentar as estratégias que contribuem para o crescimento responsável e sustentável do município, foi realizada de segunda a sábado, de 11 ao dia 16, a I Semana do Meio Ambiente. A ação foi uma iniciativa da Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, em parceria com o Ministério Público do Estado da Bahia, com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Embasa, Polícia Militar, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e da Cooperativa de Catadores Recicla Jequié (COOPERJE).

A I Semana do Meio Ambiente mobilizou o público, que esteve participando das palestras no auditório do Núcleo Territorial de Educação, ministradas por diversos especialistas na área ambiental, além de promotores públicos do Ministério Público do Estado da Bahia, profissionais e técnicos da EMBASA e de representantes do 19º Batalhão de Polícia Militar, que abordaram o temas “Água: usos e conservação”; “Solo: usos e conservação”; “Poluição sonora: origem, consequências e soluções”; “Resíduos sólidos: produção e descarte consciente”; e “Licenciamento ambiental: instrumento do equilíbrio socioambiental”.

Como forma de despertar o interesse da população, além das palestras foram realizadas várias atividades na Praça da Bíblia, no bairro Jequiezinho, entre elas uma exposição interativa de tecnologias sustentáveis, onde o público era instigado à participação, tendo contato com diversos equipamentos sobre hábitos sustentáveis e ecológicos no cotidiano. Na parte das atividades artísticas e culturais, a I Semana do Meio Ambiente contou com apresentação musical do cantor e músico, Jorge Café, o sanfoneiro Gilson Prates e Renatinho. Informações e Foto: SECOM/PMJ

