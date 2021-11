Aconteceu na Praça Rui Barbosa em Jequié, o lançamento do ” Projeto Samuzinho”. Assista

Com o objetivo de desenvolver a capacidade socorrista e de conscientizar crianças das escolas públicas e privadas sobre como utilizar corretamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, deram início, nesta sexta-feira, 19, ao “Projeto Samuzinho”. Como parte da ação de lançamento do projeto, foi realizada uma caminhada com saída da Praça Rui Barbosa e que percorreu as principais rua do Centro. Estiveram presentes, a vice-prefeita e secretária de Saúde, Polliana Leandro; a secretária de Educação, a professora Elvia Sampaio; trabalhadores e profissionais da Saúde e da Educação.

Criado em 2007, a iniciativa do Ministério da Saúde, vem sendo executado em outros municípios do país e deverá ser implementado em Jequié no ano Letivo de 2022, nas escolas municipais e privadas. De acordo informações do SAMU 192, o “Projeto Samuzinho” terá duração de dois anos e abrangerá sessenta alunos de nove a 13 anos das instituições de ensino, visando que estes estudantes repassarem os conhecimentos aprendidos como multiplicadores das ações nas escolas, em seu ambiente familiar e social.

