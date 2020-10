Acordo entre coligações e MP proíbe comícios e carreatas em Maracás, Planaltino, Lagedo e Itiruçu

A campanha eleitoral 2020 nos municípios de Maracás, Planaltino, Lagedo do Tabocal e Itiruçu será diferente das anteriores. Candidatos a cargos eletivos e representantes de coligações partidárias nos respectivos municípios assumiram o compromisso de não promover, por si e por quaisquer integrantes de seus grupos políticos de apoio ou simpatizantes, eventos eleitorais que acarretem aglomeração em número superior a 100 pessoas, conforme prevê o decreto estadual, em reuniões, comícios, carreatas, caminhadas ou em qualquer atividade realizada durante o período da campanha eleitoral, enquanto perdurar a pandemia do coronavírus.

Representantes das coligações que disputarão as eleições na área de jurisdição da Comarca de Maracás, em comum acordo, decidiram, durante o encontro com o promotor de Justiça Samory Pereira Santos e oficiais da PM representando a 93ª Companhia Independente da Polícia Militar, Major Heroney Silva e Capitão Rener, que não deverão realizar comícios, carreatas e passeatas em vias públicas, de forma a evitar a proliferação do vírus e retornar a condição de crescimento do número de pessoas infectadas.

Segundo informações do Blog Marcos Frahm, foi proposto pelo MP e aceito pelos representantes partidários a vedação desses atos. Um documento assinado pelos participantes da reunião realizada nesta quinta-feira (1), prevê regras para a realização de eventos político-eleitorais em Maracás, Planaltino, Lagedo e Itiruçu. Informações: Blog Marcos Frahm

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários