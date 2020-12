ACREDITE: Essa fotografia é da geladeira de um prestador de serviços da Prefeitura de Jequié

No início da tarde de hoje (22), uma mensagem nos chamou bastante atenção. Um jovem trabalhador nos enviou a imagem da sua geladeira, totalmente vazia, e ele desesperado sem ter nada para comer na semana do Natal. O trabalhador nos relatou que tem um veículo locado e presta serviço na Secretaria de Infraestrutura do município de Jequié. Segundo o mesmo, o responsável pela locação do veículo é a Cooperativa COOBMA que é responsável pelo pagamento da locação. Mas, segundo o trabalhador, já faz 04 meses que a Cooperativa não paga e ele está em uma situação complicada.

Ao questionar os responsáveis, os trabalhadores são informados que a Prefeitura Municipal de Jequié, não repassou o dinheiro para a Cooperativa e que por isso os mesmos não estavam pagando em dia. Outros proprietários de veículos também estão com o dinheiro da locação em atraso e por isso passam por dificuldades financeiras. Esperamos que a Cooperativa COOBMA, ou até mesmo a Prefeitura de Jequié, se manifeste e emita uma nota, explicando o que está acontecendo.

