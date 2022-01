ACREDITE! Na zona Urbana de Jequié ainda tem pessoas que vivem sem água potável e energia Elétrica; ASSISTA

A reportagem do Jequié Urgente esteve no final da tarde desta quarta-feira (26), no Bairro Curral Novo onde existe várias casas sem água potável e energia elétrica. A localidade fica exatamente atrás da Pedra do Curral Novo, onde muitos moradores armazenam água da chuva para cozinhar, lavar louça, roupas e até beber. A rede de energia elétrica passa a poucos metros das residências que não são atendidas pela Coelba. Os moradores já fizeram abaixo-assinado, procuraram políticos, mas até o momento a tão sonhada energia não chegou para dezenas de famílias.

Os moradores pedem para que a concessionária Coelba, envie técnicos ao local para que a rede elétrica seja ampliada e beneficie as famílias que ainda vivem a luz de velas. Já a respeito da água potável, é a mesma problemática, e rede de água da Embasa, beneficiou algumas famílias e outras não. O que precisa é que tanto a Coelba, quanto a Embasa, amplie as redes de abastecimento e assim todos os moradores sejam contemplados. Em nome de todos os moradores da localidade, pedimos que os vereadores do município, prefeito de Jequié e demais autoridades políticas, ajudem aquelas famílias a viverem com mais dignidade.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários