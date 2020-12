ACREDITE: O Anel Viário de Jequié está sendo revitalizado com terra

Na manhã desta quarta – feira (16), nossa reportagem voltou ao Anel Viário na chegada da cidade de Jequié pela BR 116, e o que encontramos foi quantidade inacreditável de buracos na via, e uma caçamba com alguns homens trabalhando. Segundo informações que obtivemos, a empresa é prestadora de serviço só DERBA, e estavam jogando terra, nos buracos. O serviço começou próximo a Avenida Cesar Borges, e estava chegando no Anel Viário na BR 116. Um absurdo estarem tapando os buracos com terra na chegada de Jequié. Até o momento ninguém se pronúncia para falar nada sobre o assunto. Foto: Blog Jequié Urgente

