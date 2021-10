Acusada de participar de homicídio é presa pela polícia civil de Jequié

Uma mulher acusada de participação em um homicídio, ocorrido no último dia 1º de outubro, na cidade de Apuarema, foi presa pela Polícia Civil na manhã desse sábado (16), no bairro Cidade Nova, em Jequié. Segundo informou o coordenador da 9ª Coorpin – delegado Rodrigo Fernando, a investigada identificada como Sueli Oliveira Souza vinha sendo monitorada com o intuito de cumprimento de Prisão Temporária, em continuidade às diligências realizadas na sexta-feira (15), na operação Unum Corpus.

“Na manhã deste sábado, foi montada uma campana por policiais integrantes do CATI/Jequié e do S.I. da Coordenadoria, dando apoio a DT/Apuarema, no intuito de localizar e dar cumprimento ao referido mandado, o que foi possível após localizar a acusada na cidade de Jequié, onde a mesma já se preparava para viajar com destino ao estado do Rio de Janeiro, com passagem comprada para data de hoje, às 12h30min”.

Ainda segundo a Polícia, “a acusada é integrante de uma facção criminosa que tenta dominar a cidade de Apuarema e para isso, vem se utilizando do método de execução dos integrantes da facção oposta. Nas redes sociais, a acusada exibia armas de fogo e ameaçava várias pessoas de Apuarema”. A Polícia Civil destacou que retira de circulação uma integrante de alta periculosidade, com participação em crimes como tráfico de drogas e homicídio.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários