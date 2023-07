Acusado de abusar sexualmente da própria enteada é preso pela PRF na BR 116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), órgão atuante no combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, prendeu nesta quarta-feira (05), um homem acusado de estupro de um menor de idade. A ação foi registrada por volta das 11:30, na BR 116, em Feira de Santana (BA).

Os PRFs patrulhavam a rodovia quando deram ordem de parada ao condutor de um VW/Voyage, emplacado em Chapadão do Sul (MS). Na condução do veículo, estava um homem, 32 anos, natural da cidade de Flexeiras, no Alagoas.

Após a identificação do motorista e checagem dos documentos, os policiais verificaram que o homem possuía em seu desfavor uma Decisão Judicial de prisão preventiva, expedida na última segunda-feira (03/07) pela Vara Criminal de Chapadão do Sul, do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul.

Conforme investigação, o homem teria abusado sexualmente da própria enteada desde quando ela tinha apenas 6 anos de idade. Além do crime de estupro de vulnerável, há provas de chantagem emocional e ameaças. Suspeita-se que o homem tentativa fugir para sua cidade natal. Informações e Foto: PRF

