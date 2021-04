Acusado de cometer vários crimes em Jequié é preso por policiais militares do 19º BPM em Salvador

Um homem suspeito de cometer vários ilícitos em Jequié e região, considerado indivíduo de alta periculosidade pelas autoridades policiais foi preso em Salvador, na tarde dessa terça-feira (27), após operação conjunta entre o 19º Batalhão de Polícia Militar e guarnições da Operação Apolo, da Capital.

Ao tomar conhecimento que o indivíduo se escondia no bairro Cassange, em Salvador, a equipe de Inteligência do 19º BPM solicitou apoio dos policiais da capital para averiguar a situação. Guarnições da Operação Apolo se deslocaram até a Rua Rancho Alegre, nos fundos do Centro de Abastecimento da Bahia – CEASA, onde ao avistar o suspeito procederam com a abordagem e constataram se tratar de J.L.O, que possuía mandado de prisão em aberto, conforme consulta aos sistemas criminais. O suspeito foi detido e conduzido para a Central de Flagrantes da Polícia Civil para adoção das medidas judiciais cabíveis. Informações: ASCOM/19º BPM

