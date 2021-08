Acusado de furtar 140 MIL REAIS DE Supermercado em Jequié disse a polícia civil que gastou todo o dinheiro com prostituição e drogas

A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Jequié, realizou operação no dia de ontem (11), onde teve como objetivo a captura de um homem acusado de furtar cerca de R$ 140.000,00 de um supermercado da cidade na madrugada do dia (08), de agosto. No cometimento do delito, J.B.B. Além de furtar a alta quantia, ainda subtraiu uma arma de fogo e várias bebidas alcoólicas. No interrogatório, o criminoso admitiu e confessou o delito e, quando questionado acerca da localização do produto do crime, respondeu que em 3 (três) dias gastou todo o dinheiro com drogas e prostituição, o que, a princípio, não parece ser factível para a equipe policial, que segue tentando recuperar o produto do furto.

Ainda no interrogatório, J. B. B. confessou mais dois outros crimes cometidos recentemente na cidade, quais sejam, um furto numa casa lotérica, onde foi subtraído o valor de R$ 6.000,00 e outro furto numa revenda de aparelhos celulares, onde foram furtados quase 20 (vinte) smartphones que o investigado informou que vendeu e utilizou o dinheiro para suprir seu vício em drogas. Com a prisão, a DELEGACIA DE REPRESSÃO A FURTOS E ROUBOS DE JEQUIÉ elucida de uma só vez, três crimes de vulto ocorridos na cidade, capturando um criminoso contumaz nesse tipo de delito. Informações: Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Jequié

