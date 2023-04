Acusado de furto, tenta tomar arma de policial civil e acaba baleado em Jequié.

Um homem preso após ser flagrado cometendo furto de botijões de gás em Jequié teria tentado tomar arma de policial, cuja pista teria disparado acidentalmente na disputa entre o policial e o suspeito, que acabou sendo alvejado no abdômen, conforme informações divulgadas nesta quinta-feira (13) pela 9ª Coordenadoria de Polícia do Interior, com sede em Jequié.

De acordo com as informações policiais divulgadas para à imprensa, após relato de arrombamento e furto de botijões na noite de quarta-feira (12) na empresa TF Barreto Revenda de Gás Liquefeito Eireli, uma equipe da Delegacia de Furtos e Roubo, com apoio do CATI da 9ª Coorpin empreendeu diligência para deter os autores e recuperar os produtos. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o indivíduo teria sido flagrado por terceiros adentrando o estabelecimento comercial e colocando os objetos furtados no lado de fora. Posteriormente, o mesmo retornou ao local com um comparsa, colocando os botijões em cima de um carrinho de mão e deslocou-se sentido bairro jequiezinho.

” Através de vídeos e fotografias apresentados pela própria vítima, os investigadores empreenderam diligências no bairro conhecido como Pau Ferro, obtendo êxito em localizar os objetos furtados e identificar o autor principal do fato, a pessoa de A. N. F.

Os botijões se encontravam cobertos por um pano no interior da casa, entretanto, A. N. F., não estava na residência. Em diligência continuada, cerca de 500 metros da residência onde foram encontrados os objetos, a equipe de policiais localizou e prendeu em flagrante delito a pessoa de A. N. F., recuperando os objetos e obtendo informações do local onde reside o segundo autor do crime. Diligências foram feitas na localidade, mas até o momento a segunda pessoa não foi encontrada. AN. F. foi conduzido para delegacia e, ainda na área externa, ao ser retirado de dentro da viatura para ser colocado na custódia, avançou agressivamente para retirar a arma do policial que se encontrava na cintura, na modalidade de porte velado. O policial e o flagranteado disputaram a posse da arma que acidentalmente disparou, atingindo o abdômen do criminoso. O flagranteado foi de imediato levado ao pronto socorro do HGPV e se encontra sob cuidados médicos.

O Delegado concluiu o Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de A. N. F. por crime de Furto Qualificado e Tentativa de homicídio. O segundo autor do furto já foi identificado, mas se encontra em local incerto e não sabido. Os objetos recuperados já foram ressarcidos para o proprietário”, diz a Polícia Civil em nota pública. Informações: Blog Marcos Frahm

