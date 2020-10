Acusado de homicídio é preso pela polícia civil em Jitaúna

Em atendimento à ordem cautelar expedida pela Comarca de Itagibá, foi dado cumprimento ao respectivo Mandado de Prisão Preventiva no âmbito do processo de nº. 0000144-35.2019.8.05.117 com trâmite na Vara Crime daquela Comarca, quando a equipe da Delegacia Territorial da Polícia Civil em Jitaúna realizou diligências que obtiveram êxito em localizar e prender o cidadão de iniciais A.S.C. em plena via pública nas proximidades da Praça Albino Cajaíba – bairro Centro, Jitaúna-BA.

A.S.C. foi apresentado e custodiado na carceragem da DT/Jitaúna, conforme ocorrência de n.º 9ª CRPN JITAUN-BO-20-00393, cuja prisão será regularmente comunicada ao Juízo competente e à Unidade de Polícia Judiciária para necessária transferência, salientando que o fundamento da medida cautelar se deu em razão de homicídio praticado por A.S.C. na companhia de outros dois comparsas, fato ocorrido no ano de 2019, no distrito da Palmeirinha, Município de Aiquara-BA, distrito judiciário da Comarca de Itagibá-BA, além do referido custodiado ser investigado por diversos crimes relacionados a homicídios, tráfico de drogas e roubos ocorridos na cidade de Jitaúna-BA e em outras na região do baixo Rio de Contas, sendo que o mesmo se encontrava foragido no Estado de Minas Gerais. Informações: DT/JITAÚNA-BA

