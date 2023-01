Acusado de homicídio é preso pela polícia civil na cidade de Maracás

Um homem acusado pela prática de crime de homicídio é procurado pelas polícias Civil e Militar de Maracás, que na terça-feira (17/1), cumpriram mandado de busca e apreensão domiciliar no imóvel do acusado, Áthila Souza Conceição, vulgo 11, apontado como autor da morte de Elenilton Marques Gama, o Tonhe, fato ocorrido em Maracás no dia (03/12/2022).

No imóvel a polícia disse ter encontrado três armas de fogo, artesanais, tipo ”bate bucha”, sendo uma delas uma espingarda; um cano de espingarda tipo carabina, um rádio comunicador; um caderno de anotações sobre venda de drogas; dois aparelhos celulares; uma touca tipo ”brucutu ou balaclava”; uma pedra de crack; uma cápsula calibre 32 e alguns sacolés utilizados para embalar drogas para comercialização.

”Após o homicídio de Elenilton foi realizada investigação policial por parte da Polícia Civil, juntando-se dados de inteligência obtidos pela Polícia Militar, direcionando a autoria do crime ao investigado, contra o qual também existem indícios da participação nos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores”, conforme informações divulgadas pelo Delegado Maobe Macedo. A prisão do acusado foi decretada, mas o mesmo ainda não havia sido encontrado, até esta quarta-feira (18).

A população pode denunciar sobre o paradeiro do homem através dos telefones/WhatsApp (73)99839-6028 (Delegacia) e (73)99906-7561 (93ª CIPM) – (sua identidade será preservada). É de extrema importância a participação do cidadão a fim de garantir a segurança pública de todos. As informações são do blog Marcos Frahm

