Acusado de invadir residência e levar motocicleta é preso pela polícia civil de Jequié

Após o relato do crime de roubo de motocicleta, noticiado conforme a Ocorrência: 1909/20 DRFR, a equipe da DRFR iniciou um processo investigativo em função de elucidar o fato. O crime teve como vitima um casal que teve sua residência invadida, além de documentos pessoais, celular e uma motocicleta roubada.

Segundo as vítimas, dois criminosos ficaram nos arredores da residência, enquanto um deles adentrou e rendeu a mulher do proprietário, amarrando-a no interior da residência e a todo momento ameaçando-a de estupro e demais agressões. Em seguida, o criminoso subtraiu a motocicleta HONDA/CG 150 Fan, cor cinza, placa policial JSW-4378, o celular, bem como documentos pessoais das vítimas e do referido veículo.

Após ouvir o relato das vítimas, os policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos iniciaram buscas que culminaram com a identificação e localização da pessoa de L.H.T.S., que, após ser interrogado assumiu a autoria do delito e apontou a localização da motocicleta em questão. O objeto foi encontrado em um sítio situado há 3 km do distrito de Florestal. A motocicleta, bem como a documentação e o aparelho celular da vítima foram recuperados.

O autor do fato foi indiciado pelo crime de roubo, conforme artigo 157 do Código Penal Brasileiro. Informações e Foto: DRFR JEQUIÉ

