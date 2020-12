Acusado de matar empresário em Ibirataia diz que matou a pessoa errada

A Polícia Civil de Ibirataia divulgou nesta quarta-feira (09) a elucidação de um homicídio e uma tentativa de homicídio ocorridos no município no último dia 31 de outubro e 03 de novembro, respectivamente. O homicídio ocorreu na praça Basílio Miguel de Souza, quando dois homens em uma motocicleta chegaram ao local e o garupa desceu do veículo realizando os disparos de arma de fogo, atingindo Wilaney Gomes Batista e um outro homem atingido na perna. Ambos foram socorridos até o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Wilaney não resistiu e acabou falecendo. Ele era do estado de Minas Gerais e estava a trabalho na região.

Já no dia 03 de novembro, a Polícia registrou mais uma tentativa de homicídio, onde a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo, dentro de sua residência. O crime foi praticado por um indivíduo que chegou ao local acompanhado de outro indivíduo. O homem baleado foi identificado como Juvan Vieira de Souza, conhecido por “Gilvan”. As investigações da Polícia Civil aponta que Gilvanei Nascimento Silva, apelidado de Tatu, é o autor dos dois crimes.

O delegado Rodrigo Fernando falou sobre os casos. “A Polícia Civil iniciou as investigações e conseguiu elucidar mais esses dois crimes, após diversas diligências que apontaram para a pessoa de Gilvanei Nascimento Silva, vulgo “Tatu”, reconhecido tanto por fotografia, como pessoalmente como sendo o autor dos disparos. A vítima do homicídio, Wilaney Gomes Batista, não tinha envolvimento com o crime, prestava serviço de manutenção de máquinas para a empresa Atlantic Nikel, e estava hospedado em uma pousada no Município de Ibirataia. O mesmo foi confundido com o real alvo dos criminosos, em virtude de está no mesmo local do alvo e os dois estarem utilizando um boné vermelho. Já a vítima da tentativa, Juvan Vieira de Souza, seria o alvo que os criminosos procuravam. Tudo indica que a motivação seria a disputa pela venda de droga, já que Juvan estaria adquirindo droga de pessoas contrária a facção criminosa. Segundo apurado, preliminarmente pela equipe do SI, Juvan agia de forma independente, não pertencendo a nenhuma facção”, disse o delegado. Informações: Site Giro Ipiaú

