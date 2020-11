Acusado de matar empresário em Jaguaquara é preso pela Polícia Civil

O principal suspeito de ter matado o jovem comerciante José Orlando de Melo Júnior, 35 anos, fato ocorrido no dia (2) de outubro último, foi preso nesta sexta-feira (13), na cidade e Itabela, Extremo-sul da Bahia.

Em nota pública encaminhada à imprensa, nesta sexta, a Polícia Civil, representada pelo delegado Chardison Castro, informou que, o suspeito, Jailton Fagundes de Brito, conhecido vulgarmente como Baiano teria empreendido fuga via BR-420, no sentido Itaquara, com destino a Valença/BA em uma motocicleta.

”Realizada a identificação da motocicleta utilizada no crime, verificamos que a mesma teria sido roubada na cidade de Gandu, tendo o latrocida também reconhecido como autor do roubo naquela cidade. Após identificação do veículo e com apoio do serviço de inteligência SI/SSP, logramos êxito com a localização de onde o autor teria se homiziado, sendo mantido contato com o coordenador da 9ª Coorpin para divulgação das imagens nas coordenadorias do Extremo-Sul da Bahia, identificando a pessoa de Iniciais J.F.B, o qual já se encontrava preso por roubo na cidade de Itabela/BA. O autor do latrocínio quando indagado sobre o crime ocorrido em Jaguaquara, confessou a prática delitiva”, diz a nota da Polícia Civil.

Ainda segundo as informações reveladas pela polícia, o inquérito sobre o caso estará sendo concluído e posteriormente será remetido à Justiça, objetivando a transferência do preso para o Conjunto Penal de Jequié,onde deverá aguardar julgamento e, caso condenado, poderá pega até 30 anos de prisão. Informações: Blog Marcos Frahm

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários