Acusado de matar homem com golpes de facão é preso pela polícia civil

Foi preso na tarde dessa quarta-feira (09), na zona rural de Itagibá, Laércio Oliveira da Silva acusado de homicídio praticado no último dia 29 de janeiro na Fazenda Serrote, região do Lagoão, zona rural de Dário Meira. A vítima, Renildo Sena Borges foi morto a golpes de facão. O corpo dele segue no IML de Jequié aguardando por reconhecimento de familiares. O delegado da Polícia Civil, Jeferson Almeida informou por meio de nota compartilhada pela 9ª COORPIN, que a motivação do crime seria uma briga, onde a vítima teria agredido fisicamente um amigo do acusado, e para tirar satisfação o mesmo tomou posse de um facão e desferiu vários golpes contra Renildo Sena Borges. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

