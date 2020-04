Acusado de matar mulher dormindo é executado três horas depois em Jequié

Um homem de 22 anos principal acusado de ser o autor da morte de Patrícia Faustino no Loteamento Bom Sossego foi executado na tarde desta quarta-feira (01), em via pública na cidade de Jequié.

Caio Soares dos Santos foi assassinado na Rua Rio Grande do Sul, bairro Jequiezinho, em Jequié, três horas após o feminicídio.

A vítima apresentava perfurações na cabeça e tórax, provocadas por projéteis de arma de fogo, calibre. 38, características parecidas com a forma usada na morte de Patrícia.



