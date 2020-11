Acusado de matar o jovem Klaywe é identificado pela polícia civil de Jequié

A polícia civil da 9º Coorpin Jequié, divulgo no final da manhã de hoje (06), a elucidação do Homicídio do jovem Klaywe de Jesus Santos Lima, fato ocorrido no último dia 14 de outubro no bairro Algarobas aqui em Jequié. Segundo a polícia, o jovem foi morto por um indivíduo identificado como J.C.D.S, que já responde por outros delito, e teria matado o jovem Klaywe por acredito que o mesmo teria cometido um crime, quando na verdade a vítima nada tinha a ver com o fato. O acusado está foragido e a polícia civil já está fazendo diligências e agora é uma questão de tempo para prender o mesmo. Informações: DIVISÃO DE HOMICÍDIOS

