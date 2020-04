Acusado de matar rival acaba trocando tiros com a PM e leva a pior em Jequié

No início da noite de ontem dia (14), a polícia militar foi acionada para averiguar a denuncia de troca de tiros no Ato da Bela Vista no bairro do Joaquim Romão. Ao se aproximar do local, os policiais perceberam que uma pessoa tinha sido baleado por elementos que estavam em uma motocicleta modelo Biz. As motocicletas 1914 e 1915 da polícia militar sairam em diligência e se depararam com os dois elementos acusados de terem atirado e matado ERIALDO SOUZA GONÇALVES ( Foto), no Alto da Bela Vista. Os elementos deflagraram vários tiros em direção aos PMs que reagiram a injusta agressão. após cessarem a troca de tiros, os policiais perceberam um individuo caído ao solo, onde foi prestado socorro ao mesmo e acabou falecendo ao dar entrada na emergência do HGPV. Trata-se de OSMILDO ARAGÃO OLIVEIRA. ao lado do corpo foi encontrado um revólver de marca ROSSI, calibre 38, Nº de série J048220 com 06 projeteis deflagrados. O individuo que pilotava a motocicleta honda Biz de cor vermelha de placa policial OKZ 4243 acabou fugindo.

