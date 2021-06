Acusado de participar de quadrilha de roubos de caminhões é preso pela PM em Jequié

A viatura da CETO/Gav 1927 transitando pelo bairro do Km 03, visualizou o veículo Corsa, cor verde, apresentando características suspeitas, momento em que os Policiais Militares fizeram uma consulta aos sistemas de segurança e constataram, juntamente com a Policia Rodoviária Federal, que se tratava de um veículo envolvido em roubos de caminhões ocorridos na região de Jequié.

A guarnição realizou o acompanhamento do veículo, que ao perceber tomou rumo a BR 116 sentido a Vitória da Conquista.

De imediato foi solicitado apoio da PRF que juntamente com a PM fecharam o cerco, e abordaram o condutor em uma Fazenda, no Km 681 da BR 116.

O condutor identificado como A. C. S., 28 anos, relatou que tinha participação na quadrilha e que sua função era apenas guardar os caminhões roubados com a carga no local. Ele informou ser o caseiro da fazenda e revelou que no galpão, aos fundos, havia uma carga de material de bicarbonato de sódio roubada, acondicionada em sacos plásticos juntamente com outras armas de fogo ilícitas.

O homem foi conduzido e apresentado na 9 COORPIN, onde foram tomadas as medidas cabíveis.

Material apresentado

▪️01 revólver cal. 38, marca Taurus, de numeração suprimida, desmuniciado;

▪️01 espingarda, tipo cartucheira, cal. 28;

▪️06 cartuchos cal. .28;

▪️01 espingarda de fabricação artesanal;

▪️01 garruncha de fabricação caseira

Informações: ASCOM/19BPM

