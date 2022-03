Acusado de pedofilia é preso em operação conjunta da polícia civil da Bahia e Distrito Federal; ASSISTA

Policiais civis da Bahia e do Distrito Federal prenderam em Itagi, um homem de 28 anos, suspeito de pedofilia. Durante um mês, os policiais investigaram a atuação do pedófilo, que se utilizava de perfis falsos em redes sociais, para aliciar crianças residentes no Distrito Federal. As investigações apontam que para interagir com as vítimas, o criminoso se passava por criança. Após ganhar a confiança delas, ele as induzia a se exibirem de forma pornográfica, inclusive com a gravação e encaminhamento de fotos e vídeos.

Ainda segundo a polícia, na posse destes vídeos, o pedófilo exigia que as crianças produzissem mais conteúdo de cunho pornográfico. Como forma de obrigar as crianças a produzirem novos vídeos, o suspeito praticava uma dupla ameaça: caso contassem para os pais sobre a existência dos vídeos, bem como de “vazá-los” na internet.

Após as investigações, o juiz de São Sebastião/DF decretou a prisão preventiva do suspeito e expediu mandado de busca e apreensão para sua residência. Durante as buscas, foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos, que serão periciados para a identificação de novas vítimas.

O preso foi transferido de avião, decolando do Aeroporto Vicente Grilo-Jequié, para o Distrito Federal. Ele responderá pela prática de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo ser condenado a uma pena que varia entre 5 a 13 anos de prisão.

