Acusado de queimar a esposa com agua fervendo é preso pela polícia civil

Sra. R.P.S estava em sua residência, quando seu companheiro D.B.F.S. Iniciou uma discussão por sentir ciúmes da companheira, ocasião em que o autor pegou uma panela com água quente, que estava no fogão, e jogou na vítima, a qual foi socorrida para o Hospital Geral de Ipiaú para receber atendimento médico. A vítima sofreu queimaduras graves em várias partes do corpo, tais como rosto, ombros, costas e seios. Após receber alta médica, a vítima compareceu à Delegacia de Ipiau, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência, foram requeridas as medidas protetivas e foi instaurado o Inquérito Policial. Durante as investigações e diante da gravidade do fato, o Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva do autor, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário. Após meticuloso trabalho de inteligência, o setor de investigação da Delegacia de Ipiau verificou que o autor estaria residindo na cidade de Maracás, ocasião em que foi mantido contato com a equipe da Delegacia de Maracás, a qual, na manhã de hoje (11), diligenciou, localizou e prendeu D.B.F.S. na referida cidade. Informações: DPC Isaias Neto

