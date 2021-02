Acusado de tentar matar desafeto é preso em Jequié pela CIPE-CENTRAL

Um homem acusado de uma tentativa de homicídio ocorrido na cidade de Ipiaú no dia 17 de janeiro de 2021 foi preso na manhã do último domingo (07), por uma equipe da CIPE Central no bairro Cachoeirinha 3, em Jequié. Segundo informou o Blog Ocorrência Policial, os policiais tiveram conhecimento do paradeiro de Danilo Alves Almeida e cumpriram o mandado de prisão em seu desfavor, que foi expedido no último dia 27 pela comarca de Ipiaú. O jovem também já respondia por outra tentativa de homicídio, ocorrida no bairro Irmã Dulce, em Ipiaú, quando na ocasião foi baleado pela PM numa troca de tiros. Danilo foi apresentado na sede da 9ª COORPIN/Jequié e está a disposição da justiça.

