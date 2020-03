Acusados de balear homem em tentativa de assalto são presos pela PM

A Polícia Militar de Jaguaquara tem atuado arduamente para tentar combater a criminalidade no município. Em resposta à sociedade, a PM conseguiu, em tempo record deter dois dos suspeitos de participação, conforme nota da instituição militar, no assalto ocorrido na noite de ontem no Loteamento Jatobá, no bairro Casca, que teve um comerciante como vítima e alvejado com disparo de arma de fogo.

Um dos indivíduos portava um revólver marca Taurus, cal. 38, de numeração JJ881886. Ainda conforme a PM, o autor do disparo está foragido e as buscas continuam.

Com a chamada Lei de Abuso de Autoridade em vigor, há interferência na cobertura policial feita pela imprensa e por este motivo os nomes dos suspeitos não foram revelados.

O crime ocorreu na Rua Quadra D do Jatobá, quando a vítima tentava se desvencilhar do assaltante e, ao tentar deixar o local foi alvejada no braço e tórax, recebendo socorro de um vizinho até um posto de saúde no bairro Muritiba [onde está funcionando provisoriamente o Hospital Municipal que passa por reforma] e de lá transferido em uma ambulância ao Hospital Geral Prado Valadares – HGPV, em Jequié. John Silva Santos, de 32 anos, segue no HGPV para intervenção cirúrgica e não corre risco de morte. Informações Marcos Frahm e Foto Divulgação Polícia Militar.

