Acusados de fazer assaltos em Jequié são presos pela CIPE-CENTRAL

Após denúncia anônima, patrulha da CIPE CENTRAL foi acionada e por volta das 15h15 de segunda-feira (30), em deslocamento à Rua Álvaro Miranda, bairro Jequiezinho, fez as prisões de três indivíduos que estariam em atividade, num intenso tráfico de drogas, sendo esses suspeitos autores de assaltos a pedestres em Jequié. Ao ser percebida a presença dos policiais um dos elementos adentrou abruptamente a uma edificação, deixando para trás pequena quantidade de maconha. Acompanhado, o mesmo foi encontrado já em companhia de mais dois meliantes tentando esconder outro volume, sendo efetivada pela patrulha busca pessoal e perimetral, o que rendeu a descoberta de outras porções de maconha, crack e dinheiro. Em outro cômodo foram encontrados 16 celulares, três capacetes e uma moto vermelha, empregada nos ilícitos. Foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, os elementos com as iniciais L.S.G, 25 anos, F.S.J, 23 anos e A.S.S, 21 anos, apresentados juntamente com o material apreendido à equipe de plantão o qual lavrou o auto de prisão em flagrante, no BO N° 01321/2020..

