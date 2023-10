Acusados de furtar cabos de eletricidade as margens da BR 330 são presos pela polícia civil

Equipes do DEIC, através da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos Jequié – DRFR, em ações de campo, objetivando o combate a furtos e roubos de cabos elétricos, após receber denúncia de um possível furto de fios condutores de energia elétrica nas margens da BR330, deslocaram ao local para verificar a informação.



No local indicado pela denúncia, as equipe lograram êxito em flagrantear os acusados de iniciais F. F. da S. e S. O. S., no momento em que furtavam fios de energia. Os homens estavam utilizando uma escada e uma serra de arco, cortando os fios da rede elétrica.



Aproximadamente 20 metros de fios elétricos já haviam sido cortados e foram apreendidos pelas equipes policiais. Foi dada voz de prisão em flagrante indivíduos e, juntamente todo o material furtado apreendido, foram conduzidos e apresentados na unidade especializada para adoção das providências cabíveis. Lavrado ao Auto de Prisão em Flagrante, os indivíduos permanecem a disposição da justiça. Informações e Foto: DEIC

