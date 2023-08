Acusados de Integrar quadrilha que desbloqueavam celular roubado são presos pela PM

Três suspeitos de integrar um esquema de vendas de celulares furtados, alguns deles na festa do São Pedro de Palmeirinha, no último final de semana. As informações foram divulgadas pelo comando da 55ª CIPM na manhã desta quarta-feira (02). Conforme a ocorrência, um aparelho sem procedência era vendido em um box no Centro de Abastecimento José Motta Fernandes.

Neste estabelecimento, os policiais localizaram uma porção de maconha. O responsável pelo box teria informado aos policiais onde estariam outros aparelhos. Foram realizadas outras duas diligências e dois jovens de 20 e 21 anos detidos no Alto da Carolina e Euclides Neto, respectivamente. Esses jovens eram responsáveis pelos serviços de desbloqueios dos aparelhos celulares. O

comerciante de 41 anos e os dois jovens foram detidos e apresentados na delegacia de Plantão em Jequié. A Polícia Militar informa que foram apreendidos 19 aparelhos celulares, sendo 4 da marca Xiaomi, 7 da Samsung, 6 da Apple e 2 da Motorolla. Também foram apreendidos a quantia de R$ 953,00 em espécie. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú