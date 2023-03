Acusados de participação na morte de criança são presos pela polícia civil de Jaguaquara

A Polícia Civil de Jaguaquara informou, nesta segunda-feira (20), a elucidação de um crime de homicídio qualificado, que teve como vítima uma criança de 01, praticado no final da noite do dia (07/12/2022), em uma unidade habitacional do Programa Minha Casa, Minha Vida, no Loetamento Jatobá, bairro Casca.

Na ocasião, indivíduos armados invadiram a casa e deflagraram diversos tiros que alvejaram W.F.S, de 20 anos, o seu filho, Gabriel Levi Agostinone da Silva, que teria completado 01 ano no dia do crime e um amigo da família, D.F.F, morador no bairro São Jorge e que segundo informações do delegado Chardison Castro de Oliveira, era o alvo dos criminosos.

Os sobreviventes foram socorridos ao Hospital de Jaguaquara e posteriormente transferidos para procedimentos no Hospital Prado Valadares – HGPV, em Jequié. Na madrugada do dia (28/12), dois suspeitos morreram na zona rural de Jaguaquara em uma operação desencadeada pela Polícia Militar, conforme informações à época da 3ª Cia, depois de informada sobre a presença dos suspeitos no povoado de Itiúba.

Nesta segunda, de acordo com informações da Delegacia Territorial, o caso foi elucidado com a identificação e prisão preventiva de outros dois suspeitos pelo crime. Os suspeitos, que não tiveram a identidade revelada estão detidos à disposição da Justiça local. Informações: Blog Marcos Frahm

