Acusados de tráfico de drogas morrem em confronto com a CIPE-CENTRAL em Jequié

Dois bandidos morreram após serem baleados na noite de domingo, durante uma ação da patrulha rural da CIPE CENTRAL, no povoado de Fazenda Velha, em Jequié. Segundo a CIPE Central, os dois suspeitos estavam a bordo de um automóvel e quando perceberam a viatura policial, eles pararam o veículo e embrenharam no mato. Os homens não acataram as ordens de abordagem e numa tentativa agressiva de fuga passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra os policiais, no confronto os dois meliantes foram baleados e socorridos para o hospital. Emanuel Andrade Meira, Edvaldo Costa dos Santos Filho, vulgo “bode”, não resistiram aos ferimentos e morreram. Ainda de acordo informações policiais, os resistentes possuíam vários registros criminais por tráfico de drogas, sendo integrantes de uma Organização Criminosa, com ramificações na cidade de Jequié. Foram apreendidos 1 Pistola Cal .380, 1 revólver, cal. .32, um veículo FORD/KA, branco, placa PYR 7935, e 05 Tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 05kg. Informações e Foto: CIPE-CENTRAL

