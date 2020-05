Acusados de tráfico de drogas morrem em confronto com a CIPE-CENTRAL em Jequié

A Companhia Independente de Policiamento Especializado – Cipe Central desenvolveu, no dia de ontem (25), uma ação de desarticulação de uma quadrilha de tráfico de entorpecentes em Jequié, tendo apreendido grande quantidade de droga e a operação resultou na morte de dois suspeitos.

A patrulha se deslocou a uma propriedade na zona rural de Jequié/BA, realizando o cerco perimetral e ao iniciar a tomada da área foi surpreendida por disparos de arma de fogo, adotando postura de segurança máxima e rechaçando a agressão, vindo a e atingir dois indivíduos, que foram imediatamente socorridos ao nosocômio local, não resistindo aos ferimentos e evoluindo a óbito. Uma Guarnição do 19° BPM/Jequié foi acionada para apoiar as buscas na propriedade rural e através do uso de cão de detecção/ faro, CAVEIRA, foi localizado um compartimento camuflado com vários tabletes de substância análoga a maconha em seu interior. A ocorrência será lavrada na Delegacia de Jequié/BA pelo DPC plantonista”, diz a nota divulgada pelo Comando da Cipe Central.

Morreram no confronto, Cleidnaldo Silva, 42 anos, e Rosivaldo França da Silva, vulgo Gregório, 43 anos, que cumpria prisão domiciliar. Os dois resistentes possuíam vasta ficha criminal por tráfico de drogas e outros crimes, conforme relatou a polícia na nota pública.

MATERIAIS APREENDIDOS:

01 (um) Revólver Taurus, calibre .38

1 (um) Revólver Smith Wesson, calibre .32

23 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 23kg

01 tablete de Semente de maconha, pesando aproximadamente 500g

VEÍCULOS APREENDIDOS

FORD/KA, cor branca, Placa Policial BAN 9695

HONDA/CG TITAN 150, cor preta, Placa Policial OUL 7F82. Informações PMBA

