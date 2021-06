Adolescente de 11 anos morre com um tiro no rosto em brincadeira de “roleta russa”, em Jequié.

Na tarde de hoje (14), 04 adolescentes estavam em uma residência no bairro Vila Vitória no Jequiezinho, e segundo informações policiais, os mesmos estavam com uma arma de fogo praticando roleta russa. ” Um tipo de brincadeira onde é colocada apenas uma munição no alimentador da arma e se faz o disparo”. Quando em certo momento, a arma disparou e acertou o rosto da vítima, identificada como Taila Jesus de Souza de apenas 11 anos. A vítima morreu na hora. A policia foi acionada e conseguiu apreender o autor do disparo que também é menor de idade e mais duas pessoas que estavam na residência. A arma e os envolvidos foram todos apresentados na delegacia de polícia de Jequié. Segundo a polícia, um dos envolvidos ainda tentou esconder a arma do crime. A polícia ainda informou, que foi feito por duas vezes a brincadeira, e na terceira vez aconteceu o disparo.

