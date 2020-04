Adolescente de 17 anos com suspeita de Covid-19 é transferido para UTI do HGPV

A Prefeitura de Planaltino, no Vale do Jiquiriçá, por meio de nota pública emitida na noite deste domingo (12) informou que um adolescente de 17 anos apresentou sintomas da Covid-19, sendo necessária sua transferência do Município para o Hospital Geral Prado Valadares – HGPV, em Jequié, e que a pessoa encontra-se na Unidade de Terapia Intensiva da unidade hospitalar, com o quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave.

Informou ainda, que a pessoa será submetida a exame e que a amostra será encaminhada ao Laboratório Central da Bahia, em Salvador, após coleta a ser realizada. ”A equipe de saúde que atendeu o paciente já encontra-se em isolamento em dependências providenciadas pelo município de Planaltino, e a família do paciente recebeu todas as orientações de isolamento”, diz a nota.

Por telefone, o prefeito de Planaltino e presidente do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Jiquiriçá, Zeca Braga, entrou em contato com a redação do Blog Marcos Frahm para informar sobre o possível caso de coronavírus, tendo afirmado que a equipe administrativa está focada no planejamento e ações para conter a disseminação do vírus, solicitamos a todos que redobrem o cuidado com a higiene e sigam todas as orientações OMS – Organização Mundial de Saúde, ”o distanciamento social é imprescindível”.

De acordo com Zeca, medidas restritivas foram adotadas pela Prefeitura, através de decreto, e regras mais duras serão impostas a partir desta segunda-feira. O gestor disse que estão sendo fechados todos os acessos a cidade, com barreiras sanitárias instaladas para à prevenção. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

