Advogado de defesa envia nota a imprensa falando sobre acusação de golpe financeiro em Jequié

Nos últimos dias, o estudante de medicina Henrique Sepulveda teve seu nome envolvido

num suposto esquema de pirâmide financeira, onde é acusado de ter

lesado dezenas de pessoas e realizado operações que movimentaram

milhões de reais.

Diferente do quanto alegado pelas pretensas vítimas, Henrique jamais buscou captar investidores utilizando-se de meios ardilosos, tampouco

praticou qualquer ato com o dolo de lesar alguém,

Em sentido diverso, após se destacar e figurar no “Top 4” da plataforma

de operações binárias, IQoption, foi convidado por algumas pessoas

para atuar como gestor financeiro, atividade que desenvolveu por 02

anos e 07 meses, reinvestindo dinheiro de amigos e parceiros, e

obtendo lucros consideráveis.

Ocorre que, nos últimos meses, por intempéries do mercado financeiro

e oscilações naturais desses tipos de operações, a realidade do negócio

mudou e as negociações que eram extremamente lucrativas passaram

a apresentar perdas consideráveis.

Nesse contexto, Henrique passou a ser visto como vilão e é agora acusado por seus antigos parceiros comerciais, de cometer diversos crimes. A defesa esclarece ainda que o acusado prestou as informações pertinentes à autoridade policial, se colocando à disposição para novos esclarecimentos, abrindo mão, ainda, de seus sigilos, fiscal, telefônico e bancário. Informa também que disponibilizará os demais celulares, computadores e todo o material que a Polícia Civil entender pertinente para elucidação dos fatos. Sustenta que o vídeo, da forma que foi postado na matéria veiculada, é completamente fora de contexto, deixando margem para várias interpretações. Em razão das constantes ameaças que vem sofrendo e, para preservar a sua integridade física, acrescenta que se viu obrigado a mudar de endereço. Como prova das ameaças que vem sofrendo e do receio por sua segurança, encaminha seqüência de vídeos, extraídos das câmeras de segurança da Rua Escritora Maria Vitória Lopes, dando conta das

intimidações e ameaças que sofreu, quando teve seu veículo interceptado e foi sequestrado juntamente com sua namorada para um local deserto, onde ficou em poder de 4 homens por cerca de uma hora. Por fim, reafirma o seu compromisso em cooperar com o andamento

das investigações, as quais, confia, provarão sua inocência.

Advogado João Rios

