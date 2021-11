Aeronave do GRAER participou de operação na tarde desta quinta-feira (25), em Jequié. ASSISTA

No final da tarde desta quinta – feira (25), o helicóptero do GRAER da polícia militar da Bahia esteve em Jequié, onde participou de uma operação desencadeada pelo comando do 19º BPM. A redação do Jequié Urgente estava presente no momento que a aeronave decolou do pátio do 19ºBPM. Várias viaturas 04 rodas e 02 rodas com vários policiais, percorreram vários bairros de Jequié. Até o Momento, não foi informado a imprensa sobre o resultado da operação. Informações “extra oficiais“, dão conta de que um homem teria sido baleado no bairro Cidade Nova.

SIMULAÇÃO DE ASSALTO A BANCOS: Nas primeiras horas desta sexta-feira (26), centenas de policiais e viaturas, vão fazer uma simulação na Praça Rui Barbosa, onde um assalto a instituições financeiras será feito. O blog Jequié Urgente vai esta presente na simulação. A partir de 01:00Hs da madrugada.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários