Agência do Banco do Brasil também fecha atendimento ao público para desinfecção da agência. ASSISTA

Depois que o Jequié Urgente informou que a agência do Banco Bradesco estaria fechada, pois funcionários testaram positivo para a Covid-19, foi a vez da agência do Banco do Brasil também fechar o atendimento ao público. Funcionários também testaram positivo para a Covid-19, e por isso o local passa por desinfecção. Antes da nossa reportagem, alguns funcionários de outras agência, já teriam entrado em contato com a nossa redação, informando que funcionária testaram positivo para a Covid-19 e mesmo assim, as agência não foram infectadas.

