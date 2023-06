Agência do INSS digital chega a cidade de Lafaiete Coutinho; ASSISTA

Foi inaugurada na cidade de Lafaiete Coutinho, uma agência do INSS digital. Uma parceria entre a prefeitura da cidade e o INSS. Na solenidade estiveram presentes o gerente regional do INSS, Cristian Brito, o prefeito do município de Lafaiete Coutinho João Véi, além de autoridades políticas e a comunidade em geral. Com a agência digital o cidadão poderá tirar dúvidas, acessar serviços e tudo que inclui a previdência social. Mesmo com a digitalização da previdência, algumas pessoas ainda tem dificuldade em acessar os serviços, e muitas delas saem da cidade e até da zona rural de Lafaiete Coutinho, para irem até Jequié para ter apenas uma informação. A reportagem do Jequié Urgente conversou com o gerente regional do INSS Criastian Brito e com o prefeito de Lafaiete Coutinho, João Véi.





