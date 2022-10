Agência Estadual de Defesa Agropecuária descarta ocorrência do mal da “vaca louca” na Bahia 

A Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) informou, nesta segunda-feira (10), que desde 2008 não há no estado nenhum caso comprovado da Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), popularmente conhecida como mal da “vaca louca”. De acordo com a Adab, em todos os processos de colheita, exames e resultados laboratoriais realizados não foram detectados sinais da doença. Diante dos resultados obtidos, a Agência descarta a ocorrência da doença do mal da “vaca louca” no estado da Bahia. O órgão fiscaliza regularmente os frigoríficos e, por meio do serviço de vigilância sanitária, promove a remoção e destruição dos materiais que apresentem risco específico para a EEB.

Comentários no Facebook:

Comentários