Agências Bancárias de Jequié amanhecem com enormes filas

Em um giro rápido pelo centro de Jequié, nossa reportagem flagrou enormes filas nas agências bancária da cidade. No Banco Bradesco uma aglomeração de pessoas em frente a agência, seguida de uma gigantesca fila que seguia pela Rua 21 de Abril. Segundo informações que obtivemos, o acesso ao banco estava isolada e funcionários organizava a entrada de pessoas, limitando em 04 pessoas por vez. Agora nos perguntamos, não tinha aglomeração de pessoas dentro do banco, mas as pessoas se aglomeravam em frente a agência, ou seja, tapando o sol com a peneira.

Nas agências da Caixa Econômica, Banco do Brasil e Banco Itaú, a situação também não era diferente. Várias pessoas se aglomeravam na porta das agências e formavam filas, na sua maioria aposentados que foram as agências para receberem o benefício da aposentadoria. Foto: Jequié Urgente

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários