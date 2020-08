Agências Bancárias fechadas em Jequié hoje dia (20).

Hoje dia (20), se comemora em Jequié o dia do Evangélico e por esse motivo é feriado municipal. Devido a pandemia do novo Coronavírus, o comércio do município permaneceu fechado por muitos dias. E devido a isso, os empresários e as entidades que os representa decidiram por unanimidade, abrir todo o Comércio do município em horário normal durante todo o dia. Já as Agências bancárias do município, não vão está funcionando no dia de Hoje (20). Voltando ao seu expediente normal, na próxima Sexta Feira(21), em horário normal. Foto Arquivo Jequié Urgente

