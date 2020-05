Agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias de Jequié cobram salário atrasado

Na manhã de ontem (12), o presidente do Sind-acs/ace, Erlon Oliveira e alguns diretores, fizeram um ato público sem aglomeração em frente ao centro de endemias do município. Cobrando o salário atrasado dos servidores agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias de Jequié.

Segundo informações, hoje dia (12), e o salário do mês ainda não foi efetuado por parte da prefeitura. O sindicato também denuncia, que os agentes receberam os equipamentos de proteção individual(IPE,s) incompletos, estão correndo ALTO RISCO de serem contaminados e se tornarem potencial transmissores do COVID19 nas comunidades. No caso específico dos ACE,s, além do enfrentamento ao covid19, ainda atuam diretamente no combate a DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. Informações: foto e Vídeo: DICOM Sind-acs/ace Jequié e região

