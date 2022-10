Agentes da SUMTRAN promovem ações alusivas à Semana Municipal de Trânsito em Jequié

Com o objetivo de intensificar as melhorias que vêm sendo executadas no trânsito do município, a Prefeitura de Jequié, através da Superintendência Municipal de Trânsito, a SUMTRAN, segue com os investimentos na sinalização semafórica, bem como na sinalização vertical e horizontal, na implantação do sistema de videomonitoramento, além de cursos de capacitação para os agentes e a manutenção das campanhas educativas e de orientação à prevenção de acidentes. Com foco na educação para o trânsito, foram iniciadas nesta quarta-feira, 26, diversas atividades relativas à Semana Municipal de Trânsito, evento que é preconizado pela Lei Municipal nº 1.972/2015.

Como parte da programação, os agentes da SUMTRAN, em parceria com a Secretaria de Educação e Polícia Rodoviária Federal, realizaram uma mobilização, com uma série de atividades educativas com os estudantes do Centro de Educação Infantil José Francisco de Almeida, no Curral Novo e, nesta quinta-feira, 27, com os alunos da Escola Municipal Nossa Senhora da Luz, no KM 3, e Escola Del-Sarto, no bairro São José, onde, além das orientações sobre o trânsito, as crianças puderam participar do trabalho de pintura da faixa elevada, como forma de reforçar a importância do respeito às leis de trânsito. Informações e Foto: SECOM/PMJ

