Agentes de Combate à Endemias estão nas ruas orientando as pessoas e combatendo a proliferação dos mosquitos que transmitem a Dengue, Zika e Chikungunya

A Prefeitura vem intensificando as ações de conscientização e prevenção ao mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. Dentre as ações, através dos agentes de combate à endemias, estão a entrega de folhetos explicativos contendo orientações à população, visitação nas casas e locais propícios à propagação, eliminação dos focos do mosquito e monitoramento dos bairros com maior índice de infestação.

