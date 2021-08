Agentes de Combate as Endemias e Agentes Comunitários de Saúde passam por capacitação para diagnóstico precoce do câncer de mama e pulmão

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, por meio do Núcleo de Educação Permanente (NEP), e o Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer (NASPEC), promoveram, nesta terça e quarta-feira, dias 10 e 11, no auditório do Núcleo Territorial de Educação (NTE 22), uma capacitação destinada aos profissionais que atuam como Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e de pulmão. A capacitação, dividida em quatro turmas e que respeitou todos os cuidados os protocolos de saúde, teve o objetivo de capacitar os servidores municipais que lidam, diretamente, com o atendimento da população. Por meio da instrumentação oferecida na formação, esses profissionais passam a contar com mais conteúdo técnico para orientar os usuários nos domicílios, auxiliando na identificação precoce de possíveis casos da doença e, com isso, efetuar o correto direcionamento da pessoa à unidade de saúde. Informações: SECOM: PMJ

