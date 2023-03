Agentes de trânsito convocados pela Prefeitura de Jequié passam por capacitação

Com a convocação e nomeação dos novos agentes de trânsito, a Prefeitura de Jequié, através da Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN), vem somando investimentos que resultam em avanços e melhoria do trânsito da cidade. Como parte desses novos investimentos, os vinte e quatro novos agentes de trânsito, que vão reforçar o trabalho de educação, controle e fiscalização do trânsito no âmbito do município, continuam passando pelo curso teórico de capacitação, previsto para ser concluído no mês de abril.

Os profissionais vêm participando das aulas teóricas, com revisão sobre a legislação, segurança e educação para o trânsito, além de psicologia aplicada. E, nesta semana, os novos agentes estão sendo capacitados sobre as operações e abordagem utilizando a motocicleta, uma vez que parte da frota de veículos da SUMTRAN é composta de ciclomotores, que agilizam uma resposta mais efetiva às demandas do trânsito.

Os agentes seguem treinando a aplicação das técnicas de frenagem, desvio de obstáculos, circuitos, mudança instantânea de direção, direção defensiva, pilotagem em baixo, média e alta velocidade, objetivando a qualificação para o atendimento das ocorrências, gerando, consequentemente, mais segurança aos munícipes. Após esta etapa, os agentes serão capacitados nas vias públicas, em contato com o fluxo do trânsito, condutores e pedestres. Informações e Foto: SECOM/PMJ

