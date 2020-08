Agentes e empresas do setor turístico serão cadastrados pela Prefeitura de Jequié

O cadastro estará disponível a partir da próxima segunda-feira, dia 3, no site oficial da Prefeitura de Jequié, no endereço eletrônico: www.jequie.ba.gov.br. Para efetivar os cadastros, os interessados deverão preencher as informações solicitadas em formulário eletrônico e, por último, clicar em enviar. Para os agentes de turismo que, eventualmente, não dispuserem de acesso à internet ou equipamentos de informática, ou ainda, smartphone, estes deverão agendar o atendimento através do telefone (73) 3525-4433 e, assim, realizarem os seus cadastros na sede administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo, de segunda a sexta, das 8h às 14h.

Segundo o diretor de desenvolvimento do Turismo, Ricardo Ferreira, é de grande importância que os responsáveis por hotéis, pousadas, restaurantes, bares, imobiliárias, agências e operadoras de turismo, comércio, agentes, entre outros, efetivem os seus cadastros. É necessário que o município de Jequié tenha o seu Inventário da Oferta Turística (InvTur), por ser um instrumento muito utilizado para o planejamento do destino turístico. Informações: SECOM/PMJ

